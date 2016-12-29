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В Неве под Большеохтинским мостом ищут упавшего человека

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В Петербурге очевидец сообщил о падении человека в Неву

Вечером 10 января 2017 года спасатели МЧС проводили поисково-спасательную операцию по поиску человека. Там, по сообщениям одного из очевидцев, с Большеохтинского моста в Неву упал человек.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, информация о происшествии поступила диспетчерам 10 января в 20:36. Упавшего разыскивают спасатели с использованием трёх единиц техники, в том числе катера «Хивус» на воздушной подушке.

Точной информации как о состояниии пострадавшего, так и о его существовании на момент публикации материала не поступало.

Видео: архив 

Теги: большеохтинский мост , мчс , падение человка с моста , петербург , спасение человека
Категории: Новости СПб Происшествия

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