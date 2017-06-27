В Нью-Йорке 34 человека пострадали при сходе с рельсов поезда в метро

Вагоны метро сошли с рельсов в Нью-Йорке, более 30 человек пострадали

В нью-йоркском метро 2 вагона поезда сошли с рельсов. В соответствии с последними данными, 34 человека пострадали, в том числе из-за задымления, семнадцать были доставлены в медучреждение.

По словам пассажиров, в момент схода с рельсов вагоны вибрировали и раскачивались. Это случилось на маршруте А между 135-й и 125-й улицами. Из-за аварии были остановлены еще несколько поездов, из них эвакуировались более 500 человек. Причины экстренного торможения поезда выясняются, начато расследование инцидента.

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Twitter: @kirkajames