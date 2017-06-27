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В Нью-Йорке 34 человека пострадали при сходе с рельсов поезда в метро

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Вагоны метро сошли с рельсов в Нью-Йорке, более 30 человек пострадали

     В нью-йоркском метро 2 вагона поезда сошли с рельсов. В соответствии с последними данными, 34 человека пострадали, в том числе из-за задымления, семнадцать были доставлены в медучреждение.

По словам пассажиров, в момент схода с рельсов вагоны вибрировали и раскачивались. Это случилось на маршруте А между 135-й и 125-й улицами. Из-за аварии были остановлены еще несколько поездов, из них эвакуировались более 500 человек. Причины экстренного торможения поезда выясняются, начато расследование инцидента. 

 

 

 

 

 

Видео:
Twitter: @kirkajames

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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