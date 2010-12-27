На выставке Сальвадора Дали в Петербурге покажут иллюстрации к "Божественной Комедии"

В Санкт-Петербурге открывается крупнейшая выставка работ Сальвадора Дали за историю города.

Похоже, жители Петербурга скоро снова начнут выстраиваться в очереди, чтобы прикоснуться к прекрасному. Музей Фаберже привозит в наш город крупнейшую за историю Северной столицы экспозицию Сальвадора Дали. Музейщики анонсируют демонстрацию более чем 150 работ великого мастера. Экспозиция под названием "Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик" соберет немало неизвестных широкой публике картин и иллюстраций. В их числе, например, авторские иллюстрации гениального испанца к "Божественной Комедии" Данте Алигьери. На них Дали в весьма сдержанной, но все-таки узнаваемой манере изобразил картины Рая и Ада, а также Чистилища, описанные итальянским писателем. Не меньший интерес экспертов вызывают и наброски Сальвадора Дали к книге-автобиографии Бенвенуто Челлини (итальянский скульптор, живший в 16 веке).

Нельзя не обратить внимание на хронологический разброс работ, которые будут выставлены в Музее Фаберже. Здесь и картины Дали 1930-х годов, когда его жизнь бурлила, а творческая манера была наиболее провокативной и "злой". Еще чаще на выставке будет встречаться "поздний Дали" из 1980-х: когда художник уже сильнее ушел в рефлексию и познание самого себя. Не обойдется выставка и без "хитов": к ним можно отнести полотно "Геологическое. Эхо. Пьета", посвященное легендарной "Пьете" Микеланджело. Одна из последних картин великого мастера буквально дышит меланхолией и печалью, при этом в мире "Пьета" известна больше, чем в России.

На выставке будет представлена одна из самых интересных работ этого периода – "Пейзаж с загадочными элементами" (1934) – недавнее и рекордно дорогое приобретение Фонда «Гала-Сальвадор Дали», она была куплена у частного коллекционера в 2011 году. В этом произведении Дали оригинально цитирует знаменитый шедевр "Искусство живописи" Вермеера. Личностью и творчеством голландского живописца Дали восхищался на протяжении всей жизни, ставил его на первое место в своей скандальной сравнительной таблице значимости художников и даже называл "всеобъемлющим сюрреалистом", - говорится в описании выставки.

Картины предоставлены для выставки фондом «Гала — Сальвадор Дали», а также другими музейными и частными собраниями. Экспозиция откроется 31 марта и продлится до 2 июля. Купить билеты на выставку можно на сайте Музея Фаберже : первыми в продажу поступят билеты на период с 1 апреля по 15 мая.

Фото: Музей Фаберже, официальный сайт