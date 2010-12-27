В Апатитах спасли собак из заброшенного гаража

В Апатитах вытащили двух бездомных собак из подвала заброшенного гаража.

В Апатитах сотрудники профессиональной аварийно-спасательной службы спасли двух собак из подвала заброшенного гаража.

Спасателям позвонил местный житель, с сообщение о том, что в заброшенном сдании скулят животные. По словам очевидца, собаки находились в подвале около недели. Жители приносили им еду и воду.

Сотрудники ПАСС незамедлительно приехали на помощь и на руках выносили животных с подвала. Истощенные псы не представляли угрозы, только радостно смотрели на своих спасателей. Позже собак накормили и отпустили на волю.

Фото из архива профессиональной аварийно-спасательной службы города Апатиты.