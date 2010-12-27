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В Апатитах спасли собак из заброшенного гаража
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В Апатитах спасли собак из заброшенного гаража

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В Апатитах вытащили двух бездомных собак из подвала заброшенного гаража.

В Апатитах сотрудники профессиональной аварийно-спасательной службы спасли двух собак из подвала заброшенного гаража. 

Спасателям позвонил местный житель, с сообщение о том, что в заброшенном сдании скулят животные. По словам очевидца, собаки находились в подвале около недели. Жители приносили им еду и воду. 

Сотрудники ПАСС незамедлительно приехали на помощь и на руках выносили животных с подвала. Истощенные псы не представляли угрозы, только радостно смотрели на своих спасателей. Позже собак накормили и отпустили на волю. 

 

Фото из архива профессиональной аварийно-спасательной службы города Апатиты.

Теги: апатиты , мурманск , спасли собак
Категории: Новости России Новости СПб

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