В Мурино школьницы "сообразили на троих" и оказались в больнице

Восьмиклассницу госпитализировали в состоянии средней тяжести, двух других отпустили домой

Накануне среди бела дня в больницу в Токсово привезли трех сильно выпивших школьниц. Произошло это около трех часов дня в среду, 31 мая 2017 года. Вероятно, три девочки встретились после школы и решили "сообразить на троих". Неизвестно, где они взяли алкоголь – продажа спиртного несовершеннолетним запрещена.

Как сообщается, всех трех девочек – двух восьмиклассниц и одну семиклассницу – забрали прямо из школы. Медики сочли возможным двух из них отпустить домой после обследования, а третью пришлось госпитализировать. Врачи сообщили, что она находится в состоянии средней степени тяжести.

Медики были вынуждены дать телефонограмму о произошедшем в полицию. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего – в частности, как вышло так, что три школьницы напились прямо в учебном заведении (или пришли туда пьяными)

Видео: архив