В Мурино обрушилось здание строящейся школы

Сегодня днем, 7 мая, в пригородном поселке Мурино обрушилась крыша части здания строящейся школы.
Обрушение произошло по адресу улица Новая. Школа строилась между домами №7 корпус 3 и домом №7 корпус 4 в жилом комплексе "Новое Мурино".
На место происшествия выехали спасательные службы. Школу строит компания ЦДС. Место происшествия огорожено. Есть ли пострадавшие на данный момент неизвестно. Хотя в социальных сетях уже появилось сообщение о погибшем мужчине. Неизвестна и причина обрушения.
Фото: ВК, ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Видео: ВК, ДТП и ЧП Санкт-Петербург(Андрей Хазиев)