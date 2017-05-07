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В Мурино обрушилось здание строящейся школы

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В жилом комплексе "Новое Мурино" обрушилась часть здания строящейся школы. В сети появилось фото и видео с места происшествия.

Сегодня днем, 7 мая, в пригородном поселке Мурино обрушилась крыша части здания строящейся школы.

Обрушение произошло по адресу улица Новая. Школа строилась между домами №7 корпус 3 и домом №7 корпус 4 в жилом комплексе "Новое Мурино".

На место происшествия выехали спасательные службы. Школу строит компания ЦДС. Место происшествия огорожено. Есть ли пострадавшие на данный момент неизвестно. Хотя в социальных сетях уже появилось сообщение о погибшем мужчине. Неизвестна и причина обрушения.

Фото: ВК, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: ВК, ДТП и ЧП Санкт-Петербург(Андрей Хазиев)

Теги: видео , мурино , обрушилось здание , санкт петербург , школа
Категории: Новости России Происшествия Новости СПб Лента новостей

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