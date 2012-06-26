На детской площадке в Мурино поймали упитанного песца

Жители Мурино сообщили, что на одной из детских площадок появился песец. Дикое животное оказалось достаточно упитанным, поэтому не смог убежать от сачка добровольца спасательного отряда.

На улице в Мурино поймали дикого зверька – песца. Полярная лисица разгуливала по детской площадке и привлекла внимание жителей района. Встревоженные очевидцы обратились в поисково-спасательных отряд "Экстремум". Один из его членов приехал на место и обнаружил гуляющего гостя из дикой природы.

Песец оказался сильно упитанным. Скорее всего, жил он не в лесу, так как не отъелся бы так в дикой природе. Сначала лисицу пытались заманить в переноску. Зверька соблазняли кошачьих кормом, однако его не привлекла такая еда. Поэтому на него начали охотиться как на бабочек – с сачком. Упитанное полярное животное не смогло проворно сбежать, поэтому попался добровольцу спасательного отряда. Потом песца посадили в клетку и отвезли ветеринарам.

Пока животное осматривают врачи, активисты ищут его владельцев. Может быть от сбежал из квартиры, с фермы или из контактного зоопарка.

В Петербурге в последнее время много диких животных спасли от фотографов, которые использовали для фотосъемок за деньги. Недавно двух сов отобрали у бездушных фотографов около Исаакиевского собора.

Фото: Объединение добровольных спасателей ЭКСТРЕМУМ

Видео: Instagram / marussia_ko