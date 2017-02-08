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В Можайском девушка получила перелом позвоночника, катаясь на "ватрушке"

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Девушка повредила спину во время зимних забав с друзьями

В поселке Можайский Красносельского района 18-летняя девушка получила тяжелейшие травмы. Как сообщается, она с подружкой каталась на так называемой "ватрушке" и врезалась в дерево.

Как рассказал СМИ спутник двух юных девушек, они все втроем приехали в поселок, чтобы покататься с горы. Во время одного из съездов девушки врезались в дерево на большой скорости. 

Прибывшая на место происшествия скорая помощь увезла девушку в НИИ скорой помощи. Медики оценили состояние пострадавшей как тяжелое.

18-летняя петербурженка была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом затылка, переломом пояснично-крестцового отдела позвоночника и переломом правого бедра.

Видео: архив  

Теги: катание на ватрушке , катание с горы , красносельский район , можайский , перелом позвоночника , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия

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