Максим Галкин продемонстрировал музыкальные способности своих детей

Лиза Галкина исполнила свою первую песню

Известный российский шоумен Максим Галкин похвастался перед поклонниками музыкальными данными своих трехлетних детей, разместив на странице своего профиля в соцсети Instagram видеозапись его с Аллой Пугачевой маленьких детей. Ролик артист выложил в сеть под названием «Импровизы от Гарика и Лизы». Так, девочка посвятила свою композицию "машинке, которая едет всегда", а Гарри сочинил песню о любви.

Подписчики отметили, что это видео можно смотреть бесконечно. Всего за считанные часы видео набрало огромное количество просмотров, комментариев и репостов. Не остался в стороне даже король отечественной поп-музыки Филипп Киркоров, который считает, что Лиза и Гарик обязательно найдут себя в артистической среде.

Видео:

Instagram: maxgalkinru