Тело иностранки с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в канализации возле дома в Москве

Трое мужчин сначала изнасиловали девушку, а потом нанесли ей 27 ножевых ранений. Труп они выкинули в канализационную трубу недалеко от улицы Поречная.

Сегодня в московской канализационной трубе нашли изуродованное тело молодой девушки возле одного из домов на Поречной улице. Об этом сообщает Life.



Как выяснилось, погибшей оказалась иностранка 20 лет. Они приехала из африканской страны. Следователи определяют ее полные личные данные. На теле девушки обнаружили 27 ножевых ранений. Также перед смертью ее изнасиловали. По подозрению в преступлении задержали троих мужчин радикальных взглядов. Вероятно, они сперва надругались над иностранкой, а после зарезали ее.



На месте происшествия работают правоохранительные органы. Подозреваемых задержали. Они засветились на камере видеонаблюдения. Мужчины уже дали признательные показания. Заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли бездыханное тело китайца. Иностранца зверски избили трое мужчины.