В Москве у станции "Юго-Западная" загорелся автобус

В Сети появились первые кадры автобусного пожара на Юге Москвы.

Сегодня днем, 16 июня, в Москве неподалеку от станции метро Юго-Западная загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Они же выкладывают в Instagram первые видео с места происшествия.

По словам свидетелей пожара, у крупного транспортного средства вспыхнул двигатель. К счастью, никто из людей не пострадал. А вот автобусу досталось: огонь серьезно повредил машину.

На тушение возгорания приехало около десятка пожарных. Более того, над местам пожара какое-то время даже кружил спасательный вертолет. Канал Piter.TV публикует первые видео с места происшествия. На них можно разглядеть действия сотрудников МЧС и догорающий автобус. К моменту съемки сам пожар был уже практически потушен.

Видео: Instagram, moscow.life_777