Видео: Москвичи вышли на стихийный митинг против реновации

После объявления итогов голосования за программу реновации или сноса пятиэтажек в Москве ее противники вышли на несанкционированный митинг. Активисты собрались около Госдумы и направились к приемной президента.

Во вторник, 6 июня, мэр Москвы Сергей Собянин объявил результаты голосования за программу по сносу пятиэтажек. По данным главы столицы, 88% москвичей поддержали реновацию. Как сообщает телеканал "Дождь", около здания Госдумы собрались противники этой программы. Группу москвичей не пустили на публичные слушания законопроекта.

От здания Госдумы активисты пошли по улице Ильинке. За передвижениями противников реновации следил корреспондент "Эха Москвы" Андрей Ежов. Он же выложил в своем Twitter фото и видео с места событий.

Толпа скандирует лозунги, в том числе с просьбой отправить в отставку Собянина. Также активисты передвигались по улице взявшись за руки и выстроившись в длинную цепь. В качестве опозновательных знаков митингующие используют ленту, которой огораживают опасные зоны. Шествию удалось дойти до приемной администрации президента.

Фото и видео: Twitter / Andrey Ezhov