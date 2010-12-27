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Снос ДК имени Серафимовича в Москве удалось приостановить
Вчера, 23:34
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Sheker
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Снос ДК имени Серафимовича в Москве удалось приостановить

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Мосгорнаследие приостановило снос здания ДК имени Серафимовича

      Снос здания ДК имени Серафимовича приостановлен по требованию департамента культурного наследия Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) пояснил, что здание ДК им. Серафимовича не является объектом культурного наследия.  Заявление о внесении постройки в список памятников архитектуры поступило от горожан 22 июня. Представители ведомства также рассказали, что уведомления о рассмотрении направлены в Москомархитектуру, префектуру ЦАО, ООО "Промышленное предприятие "ТАЛКАЛЕГПРОМ", ОАТИ и в Мосгосстройнадзор. 

ДК был построен в 1928-1929 годы для работников завода «Авиаприбор». «Сегодня на место сноса была вызвана полиция, и пока его удалось приостановить. Урон зданию пока нанесен небольшой»,— говорится в сообщении «Арнадзора» «ВКонтакте».

 

 

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Категории: Лента новостей Новости России

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