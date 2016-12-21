В Москве на 54 году жизни скончался актер "Глухаря "Сергей Бездушный

12 июля ушел из жизни известный актер театра и кино. Об этом сообщил его сын Филипп в аккаунте на Facebook.

Известный актер долгие годы боролся с тяжелой болезнью.

Зимой 2013 года Сергей Бездушный сильно ударился головой. После этого врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, которая впоследствии переросла в доброкачественную опухоль. Бездушный перенес операцию по трансплантации черепа. К сожалению, болезнь так и не удалось излечить.

Актер окончил ВТУ имени Щепкина, после чего поступил на службу в МТАх и Театр на Таганеке. Он также известен зрителям по ролям в “Глухаре”, “Ранетках”, “Жукове”.