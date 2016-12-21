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В Москве на 54 году жизни скончался актер "Глухаря "Сергей Бездушный
Сегодня, 11:51
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lesjasap
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В Москве на 54 году жизни скончался актер "Глухаря "Сергей Бездушный

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12 июля ушел из жизни известный актер театра и кино. Об этом сообщил его сын Филипп в аккаунте на Facebook.

Известный актер долгие годы боролся с тяжелой болезнью.

Зимой 2013 года Сергей Бездушный сильно ударился головой. После этого врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, которая впоследствии переросла в доброкачественную опухоль. Бездушный перенес операцию по трансплантации черепа. К сожалению, болезнь так и не удалось излечить.
 
Актер окончил ВТУ имени Щепкина, после чего поступил на службу в МТАх и Театр на Таганеке. Он также известен зрителям по ролям в “Глухаре”, “Ранетках”, “Жукове”.
 
 
 
Теги: актёр , глухарь , российское кино , сергей бездушный
Категории: Новости шоу-бизнеса Кино Новости России Лента новостей

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