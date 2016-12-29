В Москве проверяют видео со стрельбой из автомата

В центре столицы неизвестный стрелок палил в воздух из автомата Калашникова

Накануне неизвестные опубликовали в instagram ролик, в котором видно, как двое мужчин с одним автоматом Калашникова на улице стоят у автомобиля и стреляют в воздух.

На кадрах видно, что один мужчина советует другому стрелять исключительно в воздух, тот следует его совету и выпускает короткую автоматную очередь. За кадром кричат женщины. После этого один из стоящих у внедорожника южан интересуется у второго – что, мол, ты можешь сказать по этому поводу? Второй глубокомысленно отвечает "Вот как-то так".

Правоохранители инициировали проверку по факту публикации в Сети ролика со стрельбой из автомата. Решается вопрос о возбуждении дела по статье "Хулиганство". Преступникам может грозить до пяти лет лишения свободы.

Видео: instagram