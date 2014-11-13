В Москве простились с экс-солистом "Иванушек" Олегом Яковлевым

Музыкант скончался 29 июня от остановки сердца. Певцу было 47 лет.

В Москве состоялась церемония прощания с бывшим солистом группы "Иванушки International" Олегом Яковлевым. Церемония прошла в похоронном доме-некрополе "Троекурово".

Прощание с поп-исполнителем началось в 12:00 сегодня, 1 июля. На траурную церемонию пришли коллеги Яковлева Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев, а также другие знаменитости и люди, которые близко знали музыканта. Тело певца будет кремировано, сообщает РЕН ТВ.

Олег Яковлев умер 29 июня в одной из московских больниц. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии из-за двухстороннего воспаления легких. Позднее музыкант был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, однако вскоре он скончался от остановки сердца. Яковлеву было 47 лет.

Музыкант прославился еще в конце 1990-х годов, когда вошел в состав группы "Иванушки International". В 2013 году Яковлев покинул коллектив и начал сольную карьеру.

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

