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В Москве пропал директор петербургского стекольного завода
Сегодня, 11:11
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TretyakovaS
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В Москве пропал директор петербургского стекольного завода

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Мужчина уехал в Москву на 5 дней в командировку и перестал выходить на связь. О пропаже мужчины заявил его сын. По заявлению проводится проверка.

По данным "АН Оперативное прикрытие", с заявлением об исчезновении директора производства предприятия 13 июня в полицию Петроградского района обратился его сын, 22-летний студент.Он сообщил, что 9 июня 52-летний бизнесмен уехал в Москву в командировку, и до настоящего времени не выходит на связь.

При себе у мужчины был коричневый кожаный портфель с документами. Ранее из дома не уходил.

По заявлению проводится проверка.

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Категории: Новости СПб

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