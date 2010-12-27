В Москве пропал директор петербургского стекольного завода

Мужчина уехал в Москву на 5 дней в командировку и перестал выходить на связь. О пропаже мужчины заявил его сын. По заявлению проводится проверка.

По данным "АН Оперативное прикрытие", с заявлением об исчезновении директора производства предприятия 13 июня в полицию Петроградского района обратился его сын, 22-летний студент.Он сообщил, что 9 июня 52-летний бизнесмен уехал в Москву в командировку, и до настоящего времени не выходит на связь.



При себе у мужчины был коричневый кожаный портфель с документами. Ранее из дома не уходил.



По заявлению проводится проверка.