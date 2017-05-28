Велопарад: В Москве проходит ежегодный традиционный велопарад

В социальных сетях появляются фото и видео с велопарада в Москве

Сегодня, 28 мая, в Москве проходит традиционный велопарад, в котором могут принять участие все желающие. Этот велопарад уже 5ый по счету.

Организаторы мероприятия заявляли около 40 тысяч участников. Старт мероприятия произошел в 12.00 на проспекте Академика Сахарова. Маршрут проходит по Садовому кольцу. Из-за велопарада по Садовому кольцу закрыт проезд для автомобилей вплоть до завершения мероприятия.

На велопарад собралось очень много горожан. Приехали прокатиться на своих двухколесных "конях" целыми семьями и компаниями. Участники в социальных сетях отмечают хорошую организацию мероприятия и, хоть и прохладную, но замечательную солнечную погоду.

Участники парад и его очевидцы охотно делятся фотографиям и видео в социальных сетях.

Видео: Instagram/mad_borisova_elena, lelushka_deeva, dmitriy.ck

Фото: Instagram, apenova, zorin_lex