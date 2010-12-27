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В Москве начали работу бесплатные передвижные кинотеатры‍
Сегодня, 17:49
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Ustsova
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В Москве начали работу бесплатные передвижные кинотеатры‍

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В Москве запускаются бесплатные передвижные кинотеатры.

В первые выходные июля, в столице России открылись передвижные кинотеатры, в любой из них каждый желающий может попасть совершенно бесплатно. Кинопоказы будут проходить в самых неожиданных местах, на крышах домов, в самых обыкновенных дворах и даже на территориях предприятий. Посетить такой кинопоказ можно в период с : 16 июля по 27 августа.

Гостей программы ждет самое знаменитое и любимое советское кино. Интересно то, что кино будут показывать на советской аппаратуре. А в числе показов будет не только кино, но и показ памятников архитектуры.

Текст: Диана Сумеркина

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Категории: Лента новостей

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