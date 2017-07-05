В Москве горит здание "Яндекса": появилось видео

В Москве загорелось крупное офисное здание на улице Льва Толстого.

В Москве горит офисное здание на улице Льва Толстого. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. По их словам, горит дом № 16, в котором располагаются помещения компании "Яндекс". Здесь расположены офисы поисковика "Яндекс", а также различных интернет-сервисов компании-гиганта.

На видео с места происшествия можно заметить серьезное задымление, а также сотни эвакуированных офисных работников. В комментариях очевидцы пишут, что в здании сработала пожарная сигнализация, после чего их эвакуировала на улицу служба безопасности. Люди уточняют, что речь идет не об учебной тревоге, а о настоящем пожаре. Источник задымления находится на третьем этаже, черный вонючий дым уже заполнил коридоры здания.

Отметим, что сами сотрудники "Яндекса" отнеслись к пожару с юмором. В Instagram они, в частности, пишут, что "хочешь узнать сколько людей работает в офисе - сожги его", а также предлагают клиентам не ждать обновления поисковой выдачи. Информация о причинах пожара и возможных пострадавших сотрудниках "Яндекса" отсутствует.

Видео: Instagram, elergy, asarayev