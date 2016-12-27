В Москве эвакуатор повредил автомобиль на платформе (видео)

Очевидцы данного инцидента сняли происходящее на видео и опубликовали в интернете

В интернете сегодня, 27 декабря, появилось видео, в котором эвакуатор повредил автомобиль, забираемый на штрафстоянку.

На видеоролике видно, как водитель при помощи крана ставит автомобиль на платформу эвакуатора, а затем допускает ошибку, и кран сначала падает на крышу машины, а затем и вовсе придавливает ее. От таких манипуляций у легковушки прогибается крыша салона и лопается стекло.

Как сообщает "Российская Газета", этот случай является страховым. Так как все автомобили застрахованы с момента погрузки на эвакуатор и до момента, пока владелец не забирает свою машину со штрафстоянки.

В этом случае эвакуацию авто осуществляла компания "Сервис - Интегратор". В руководстве фирмы сообщили, что уже связались с автовладельцем и ждут от него необходимые документы для страховой компании.

Видео: YouTube/Видео Видео