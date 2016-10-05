В Московском зоопарке прибавление: Родился слоненок весом 90 кг

Родившийся слоненок - мальчик встал на ножки спустя минут 10 после появления на свет

В Московском зоопарке долгожданное пополнение. У слонихи Пипиты родился малыш весом 90 килограммов.

На официальном сайте Московского зоопарка сообщается, что у пары слонов Памира и Пипиты родился сынок. Пара находится в самом расцвете своих сил- Памиру -37 лет, Пепите-36 лет. Азиатские слоны живут до 70-80 лет. А детородный возраст у самок сохраняется до 50 лет. Пока слоненок живет вместе с мамой и старшей сестрой в вольере.

Малыш родился крепким и здоровым, хорошо развивается. Мать будет кормить его молоком до 2-3 лет. Старшая сестренка стала помогать маме в уходе за братиком, охранять территорию. Хотя вначале в семье слонов были трудности. Слоненок растет очень подвижным и любопытным ребенком. Но Пипита старается его не отпускать от себя, и большую часть времени малыш находится под мамой.

Каждый взрослый слон съедает около 150 килограммов пищи в день. Они едят траву, сено, овощи, хлеб. В обязательном порядке в рационе ивовые веники. Очень любят яблоки и бананы.

Видео: YouTube/ kassoga

Фото: Сайт Московского зоопарка