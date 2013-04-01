В Московском районе у бизнесмена отобрали сумку с 3 млн рублей наличными

Мужчину избили ногами, пока второй преступник рыскал в салоне авто

Петербургский предприниматель лишился крупной суммы денег. Как сообщается, случилось это около девяти часов вечера, когда бизнесмен выходил из продуктового магазина и уже собирался сесть в свою красную "Мазду".

Вечером на Варшавской улице двое неопознанных преступников подскочили к бизнесмену и сбили его с ног. Один из злоумышленников принялся избивать мужчину ногами, а второй в этот момент заглянул в салон автомобиля и украл оттуда сумку.

Обратившийся в полицию предприниматель рассказал, что в похищенной сумке было три миллиона рублей наличными и недешевый мобильный телефон. Грабители скрылись на автомобиле ВАЗ-2109 или ВАЗ-21110 темного цвета с тонированными стеклами.

Возбуждено уголовное дело.

Видео: архив