В Московском районе трамваи останавливаются на «Площади братьев Стругацких»

На пересечении улиц Фрунзе, Победы и Московского проспекта появилась новая остановка общественного транспорта, названная в честь знаменитых писателей

Название новой остановки по пути следования 29 и 45-го трамваев с 27 декабря обозначено соответствующей табличкой, а само место, где теперь останавливаются трамваи, расположено недалеко от площади, так же названной в честь братьев Стругацких в 2014 году. Таблички с указанием остановки стали первыми опознавательными знаками, на которых зафиксировано памятное название. В администрации города отметили, что это позволит пассажирам в ожидании трамвая познакомиться с топонимикой местности, а также вспомнить о том, что недалеко от этой площади с 1964 года по 2012 год жил Борис Стругацкий, его квартира находилась в доме №4 на улице Победы. В 2017 году в Петербурге планируется открытие музея братьев, которые в соавторстве создали легендарные фантастические повести «Понедельник начинается в субботу», «Хищные вещи века», «Трудно быть богом» и другие. С соответствующей инициативой выступил директор Фонда Стругацких писатель Сергей Арно.

Видео: Piter.tv