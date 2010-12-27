Заявление об изнасиловании проверяют в Московском районе

Прохожая позвонила в полицию после того, как к ней подошла пьяная молодая женщина и сообщила, что ее пытались изнасиловать двое мужчин «нерусской» внешности.

По данным АН «Оперативное прикрытие», 4 июня в 33 отдел полиции поступило сообщение от 30-летней петербурженки. Девушка позвонила со своего мобильного телефона и сообщила, что к ней подошла нетрезвая молодая женщина. Она рассказала что во время прогулки с собакой у дома 7/2 по Звездной улице двое мужчин "нерусской" внешности затащили ее в автомобиль «Жигули» и попытались изнасиловать. После они выкинули ее из салона и уехали. Пострадавшая ждет полицию на вахте общежития на Звездной улице.

Прибывшие сотрудники полиции никого не обнаружили. Территория была обследована, и к наряду так никто и не обратился.