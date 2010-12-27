Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Заявление об изнасиловании проверяют в Московском районе
Сегодня, 15:35
0
TretyakovaS
46

Заявление об изнасиловании проверяют в Московском районе

0
 
 

Прохожая позвонила в полицию после того, как к ней подошла пьяная молодая женщина и сообщила, что ее пытались изнасиловать двое мужчин «нерусской» внешности.

По данным АН «Оперативное прикрытие», 4 июня в 33 отдел полиции поступило сообщение от 30-летней петербурженки. Девушка позвонила со своего мобильного телефона и сообщила, что к ней подошла нетрезвая молодая женщина. Она рассказала что во время прогулки с собакой у дома 7/2 по Звездной улице двое мужчин "нерусской" внешности затащили ее в автомобиль «Жигули» и попытались изнасиловать. После они выкинули ее из салона и уехали. Пострадавшая ждет полицию на вахте общежития на Звездной улице. 

Прибывшие сотрудники полиции никого не обнаружили. Территория была обследована, и к наряду так никто и не обратился.
 
Теги: изнасилование , петербург
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5