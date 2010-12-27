Бордель с тремя неутомимыми проститутками закрыли на Кузнецовской

Правоохранительные органы Петербурга закрыли бордель в обычной квартире на Кузнецовской улице. В доме разврата трудилось три женщины.

Центр организации применения административного законодательства ГУ МВД продолжает борьбу с проституцией и борделями в Северной столице. На этот раз сотрудники отдела наведались в обычную квартиру дома 44 на Кузнецовской улице. Как и полагали полицейские, помещение переоборудовали под бордель.

Когда правоохранительные органы нагрянули по адресу, там трудились три женщины. Все гражданки продавали интимные услуги в обмен на деньги.

Жриц продажной любви оторвали от их занятий и отвезли в отделение полиции. Там на женщин составили протоколы за занятие проституцией. Гетеры трудились в одиночестве, без присмотра администратора или охранника.

Почти месяц назад бордель с иностранками закрыли на улице Бутлерова. В заведении трудились четыре проститутки. Оказалось, что трое из них приехали в Россию из соседних стран. На той же неделе на Гражданском закрыли бордель с африканками и ответственным администратором. "Мамочка" продажных женщин исправно вела журнал с доходами. Также за девушками следили два охранника.