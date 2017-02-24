В Московском районе Петербурга в пожаре погиб человек

На Бассейной улице тушили пожар в однокомнатной квартире

В Московском районе Петербурга вечером в пятницу произошел пожар. Огонь охватил квартиру на Бассейной улице.

"В однокомнатной квартире в комнате 12 кв.метров обгорела обстановка на общей площади 4 кв.метра", - рассказали в ГУ МЧС по городу.

Как сообщается, пожар удалось ликвидировать в течение часа. На месте работали два пожарных расчета.

В ведомство информации о пострадавших не поступало. По информации очевидцев, в результате случившегося погиб один человек.

"Вынесли мужика на носилках без сознания, долго реанимировали, потом увезли", - написал один из пользователей группы "ДТП и ЧП" в социальной сети "ВКонтакте".

Видео: архив