В Московском районе Петербурга в пожаре погиб человек

В Московском районе Петербурга вечером в пятницу произошел пожар. Огонь охватил квартиру на Бассейной улице.
"В однокомнатной квартире в комнате 12 кв.метров обгорела обстановка на общей площади 4 кв.метра", - рассказали в ГУ МЧС по городу.
Как сообщается, пожар удалось ликвидировать в течение часа. На месте работали два пожарных расчета.
В ведомство информации о пострадавших не поступало. По информации очевидцев, в результате случившегося погиб один человек.
"Вынесли мужика на носилках без сознания, долго реанимировали, потом увезли", - написал один из пользователей группы "ДТП и ЧП" в социальной сети "ВКонтакте".
Видео: архив