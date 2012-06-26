Москва: на парковке ТЦ убили 16-летнего подростка

В интернете появилось видео с места, где в ходе драки один подросток зарезал другого

Смертельный инцидент произошел накануне вечером, 29 января, на подземной парковке торгового центра "Вегас" на юге Москвы.

В ТЦ VEGAS, расположенном на 24 МКАД, между 16-летними подростками вспыхнула ссора, переросшая в драку. В один из моментов потасовки один из подростков достал нож и нанес несколько ударов противнику, в том числе и в область сердца. От полученных ранений парень скончался на месте.

Очевидцы вызвали полицию. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Устанавливается личность потерпевшего.

Очевидцы сняли на видео последствия трагедии и опубликовали в интернете.

Видео: YouTube/Василий Иванов