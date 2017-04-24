Видео из Мордовии: автобус въехал в остановку и сбил пассажиров

В Рузаевке водитель маршрутки не справился с управлением и врезался толпу людей. В результате столкновения пострадали несколько человек.

В минувшую пятницу, 21 апреля, в Мордовии автобус протаранил импровизированную остановку для общественного транспорта. Инцидент произошел в Рузаевке в микрорайоне Кирзавод около восьми часов утра. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, момент столкновения попал в объектив камеры видеорегистратора.

На кадрах можно заметить, как автобус спокойно движется по дороге. На подъезде к остановке, по всей видимости, водитель маршрутки не справляется с управлением и врезается в толпу людей.

Предположительно, авария произошла из-за гололедицы.

К счастью, обошлось без трагических последствий. В результате столкновения пострадали три человека. Двух женщин с различными травмами госпитализировали в больницу.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали происшествия. Проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что в сети жуткое видео из Казани: автобус переехал пешехода.



Видео: youtube, Народный Контроль Рузаевка