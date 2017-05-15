Злой бобер из Челябинска загнал школьника на дерево

В Миассе крупный грызун испугал ребенка. На помощь школьнику прибыли спасатели.

В минувшее воскресенье, 14 мая, в Челябинской области сотрудники МЧС спускали с дерева ребенка. Инцидент произошел в Миассе. Об этом сообщает Петербургский дневник.

По предварительным данным, школьник и несколько его друзей решили поплавать на плоту по речке. Они соорудили конструкцию из подручных материалов и двинулись в путь. Внезапно, один из школьников заметил в воде какое-то крупное животное, судя по всему, бобра, и так перепугался, что забрался на близрастущее дерево. Слезать ребенок не захотел.

Его друзья позвонили в службу спасания. После чего, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и спустили школьника на землю.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось забавное видео из Орла: дикий бобер прогулялся по городу. Смелый грызун вылез на проезжую часть, а затем,не смущаясь прохожих и автолюбителей, спокойно пополз в своем направлении.