В Металлострое двухмесячный малыш загадочно скончался в квартире

В Северной столице обнаружили новорожденного ребенка без признаков жизни. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

В четверг, 2 марта, молодые родители нашли пугающий сюрприз. В квартире на Полевой улице обнаружили двухмесячного малыша без признаков жизни. Прибывшие врачи ничем не смогли помочь и констатировали смерть малыша.

На теле ребенка не нашли признаков насильственной смерти. Однако его кончина пока остается загадкой. Труп направили в морг, чтобы провести вскрытие. Семья, в которой растили ребенка, никак себя перед законом не запятнала и считалась благополучной. На учете родители не состояли.

К сожалению, маленькие дети иногда умирают при загадочных обстоятельствах. Например, в феврале в квартире на проспекте Стачек нашли тело месячного малыша. Также как и в описанном выше случаи, на теле ребенка не нашли следов насильственной смерти. Семья младенца не попадала в поле зрения полиции, на учете не состояла и считалась благополучной.

Но случаются и более ужасающие инциденты. Например, ранее собака привела петербурженку к трупу младенца в снегу на Камышовой. Женщина выгуливала питомца, когда нашла тело ребенка.