В "Макдаке" напротив "Василеостровской" нашли труп

Пожилой мертвый мужчина лежал в тамбуре между дверьми

Накануне днем, около двух часов 2 января 2017 года, посетители "Макдоналдса", расположенного напротив станции метро "Василеостровская", увидели лежащего в тамбуре между двумя входными дверями немолодого мужчину со ссадиной на лбу.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что мужчина мертв. На место происшествия были вызваны правоохранители и медики. Тело переправили в морг, где экспертам-криминалистам предстоит выяснить, по какой причине умер посетитель фастфуд-ресторана.

Как сообщается, умерший мужчина был одет в темную куртку, брюки и ботинки. На вид умершему около шестидесяти лет. Кроме ссадины на лбу, видимых следов насилия на его теле не было.

Видео: архив