В Магнитогорске произошла массовая гибель птиц

Видео с места событий появилось в интернете

Видео было снято накануне, 13 февраля, в Магнитогорске.

Женщина, ставшая очевидцем этой птичьей трагедии, сняла на видео и опубликовала этот видеоролик в интернете. За окном в сугробах больше двух десятков окоченевших трупа свиристелей. И одна птичка живая. Она жмется к окну, распушив перышки.

Местные жители предположили, что массовая гибель птиц произошла из-за экологической обстановки в городе. Другие предполагают, что птички попросту замерзли. Как сообщает "Верстов.Инфо" со ссылкой на челябинского орнитолога Евгения Попова, причиной массовой гибели птиц могли стать замороженные ягоды, которые птички употребили в пищу. Из-за сильных морозов, организм попросту не смог их разморозить и переварить, и пернатые впали в анабиоз. По его словам птицы погибают не сразу, их можно спасти отогрев.

Видео: YouTube/Наталья Корнилова