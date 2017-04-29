МЧС Петербурга предупреждает о штормовом ветре в субботу

Штормовой ветер будет постепенно усиливаться, начиная с утра субботы, 29 апреля. Но температура воздуха при этом будет достаточно высокой.

Главное управление МЧС по Петербургу в субботу, 29 апреля, обещает штормовой ветер. По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Ветерн начал трепать город еще накануне, однако с 11-14 часов сегодняшнего дня он будет только усиливаться. Ранее Piter.tv сообщал, что штормовой ветер захватит Петербург вечером в пятницу.

Если ветер недостаточно огорчил петербуржцев, то сильные дожди во второй половине дня подпортят настроение тоже. Уже сейчас в некоторых районах города капает с неба. Поэтому выходя из дома на целый день, горожанам и туристам советуют прихватить зонт.

Но, несмотря на эти прихоти погоды, весна в городе все же будет ощущаться. Ведь воздух прогреется до восьми градусов тепла.

Также стоит соблюдать стандартные правила во время сильного ветра. Избегать неустойчивых конструкций (рекламных щитов, строительных лесов) и деревьев. Пешеходам просто обходить их по возможности, а автомобилистам оставлять своих железных коней подальше от таких объектов. В идеале машину нужно оставлять в гараже или крытом паркинге.