Пьяный мужчина до смерти запинал свою собутыльницу в Луге

Женщина скончалась от травмы живота. Подозреваемый задержан.

На днях, 17 января, в коммуналки на пр. Кирова в Луге обнаружили бездыханное тело 31-летней женщины. Очевидцы происшествия вызвали спасательные службы. Труп направили на экспертизу. Выяснилось, что жительница Ленобласти погибла из-за тупой травмы живота и разрыва селезенки.

Как оказалось, накануне она пьянствовала с мужчиной 55 лет. Затем между парочкой разгорелся конфликт, в результате которого собутыльник не смог сдержать эмоции и накинулся на женщину с кулаками. Он до смерти избил свою подругу: запинал ее в живот. После злоумышленник скрылся с места происшествия.

В данный момент подозреваемый задержан. В отношении мужчины завели уголовное дело, уже осмотрена злосчастная комната в коммуналке. Что не поделили собутыльники, предстоит выяснить следователям. Сейчас устанавливают детали случившегося, а также решают вопрос о мере пресечения злоумышленника.

Ранее мы сообщали, что разгневанная женщина пырнула ножом своего сына и его любовницу в Невском районе.