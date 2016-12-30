В Луге иностранец замерз насмерть

В заброшенном доме Ленобласти местные обнаружили тело гастарбайтера, покрытое инеем. На трупе была зимняя одежда.

Накануне вечером, 9 января, около 23.00 в одном из домов на Петра Баранова в Луге местные жители обнаружили бездыханное тело мужчины. Оно было покрыто изморозью. Очевидцы вызвали спасательные службы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что погибший мужчина 45 лет – гражданин Молдовы. Иностранец имел разрешение на работу датированное 2012 годом.Об этом сообщает 47news, ссылаясь на правоохранительные органы.

Известно, что признаков насильственной смерти не зафиксировано. Погибший был одет в зимнюю куртку, штаны и сапоги-дутики. В данный момент ведется проверка, выясняют детали случившегося. В результате чего наступила смерть, и как долго пролежал труп в заброшенном доме, предстоит выяснить следователям.

Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге несколько дней назад столбик термометра показывал температуру в минус 20 с лишним градусов. В ближайшую неделю ожидается температура до -5 градусов. Ранее мы писали, что в Ленобласти около дороги в канаве нашли изуродованный труп пожилого мужчины.