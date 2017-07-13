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В Лос-Анджелесе состоялась премьера седьмого сезона «Игры престолов»‍

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Показ прошел в концертном зале Уолта Диснея

      В Лос-Анджелесе прошла мировая премьера седьмого сезона культового сериала «Игра престолов». Премьеру посетили главные действующие лица – актеры, сценаристы, режиссеры и съемочная группа.

На красной дорожке мероприятия присутствовали Кит Харингтон (исполнил роль Джона Сноу), Мэйси Уильямс (Арью Старк), Софи Тернер (Сансу Старк), Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт), Айзека Хемпстед-Райта (Бран Старка) и Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер),

Показ первой серии седьмого сезона «Игра престолов» в России пройдет в ночь на 18 июля на одной из станций московского метрополитена.

 

 

 

 

Видео:
YouTube: Официальные Трейлеры

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Категории: Кино Культура Мировые новости Лента новостей

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