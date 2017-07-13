В Ломоносовском районе обыскивают дом халатного чиновника

В Ломоносовском районе обыскивают место жительства главы Лаголовского сельского поселения, допустившего проживание людей в аварийном доме.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Ломоносовском районе обыскивают место жительства главы Лаголовского сельского поселения, допустившего проживания людей в доме, пострадавшем в январе от взрыва.



В конце июня текущего года в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по статье халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ).



В ходе проверочно-следственных мероприятий было установлено, что глава Лаголовского сельского поселения, зная, что дом находится в аварийном состоянии, допустил проживание в нем людей.



На данный момент проводится проверка. Также по месту работы и жительства чиновника проходят обыски.