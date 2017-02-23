В Ломоносовском районе инспектор ГИБДД спас человека на пожаре

Сотрудник правоохранительных органов вынес мужчину из горящего дома

В Петербурге, в Ломоносовском районе, накануне утром инспектор ДПС спас мужчину, который находился в охваченном пламенем доме. Как сообщается, инспектор патрулировал район и заметил, что из окна квартиры, расположенной в одном из домов на Лесной улице, валит дым и вырываются языки пламени.

– p.p1 {margin: 5.0px 0.0px 5.0px 0.0px; text-align: justify; line-height: 12.0px; font: 12.0px 'Times New Roman'} Экипаж ДПС незамедлительно подъехал к горящему дому, откуда доносились крики о помощи. Не раздумывая, инспектор ДПС совместно с напарником вошли в горящее строение, где обнаружили пострадавшего от огня мужчину, – рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону.

Вместе с напарником, представителем Добровольной народной дружины, инспектор ГИБДД вытащил бывшего без сознания мужчину средних лет.

– Сотрудник ГИБДД совместно с дружинником продолжили оказывать помощь по спасению людей даже после прибытия на место происшествия пожарных нарядов. Во время спасательной операции оба мужчины получили отравление угарным газом, но от госпитализации отказались, – отметили в ведомстве.

Сообщается, что спасенный от верной смерти 54-летний мужчина был госпитализирован в одну из городских больниц с многочисленными ожогами.

Видео: архив

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