В Ломоносове 9-летняя школьница чудом вырвалась из лап извращенца

Неизвестный пытался похитить третьеклассницу

Жительница Ломоносова обратилась в полицию с заявлением о попытке похитить ее девятилетнюю дочку. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина на иномарке подъехал к ребенку и попытался заговорить с ней, убедить "покататься" с ним. Девочка наотрез отказалась, тогда мужчина попробовал запихнуть ее в автомобиль силой.

Как сообщается, девятилетняя школьница стукнула извращенца и сбежала. Дома она все рассказала матери. Девочка сумела рассказать, что нападавший был за рулем автомобиля марки "Фольксваген", в черной одежде и маске на лице.

Мать девочки при этом сообщила точное место, где произошел инцидент, а также назвала полицейским номера автомобиля. Правоохранители проверяют информацию, которую сообщила женщина.

Видео: архив