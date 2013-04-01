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Вчера, 10:04
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Moulin_
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В Ломоносове 9-летняя школьница чудом вырвалась из лап извращенца

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Неизвестный пытался похитить третьеклассницу

 Жительница Ломоносова обратилась в полицию с заявлением о попытке похитить ее девятилетнюю дочку. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина на иномарке подъехал к ребенку и попытался заговорить с ней, убедить "покататься" с ним. Девочка наотрез отказалась, тогда мужчина попробовал запихнуть ее в автомобиль силой.

Как сообщается, девятилетняя школьница стукнула извращенца и сбежала. Дома она все рассказала матери. Девочка сумела рассказать, что нападавший был за рулем автомобиля марки "Фольксваген", в черной одежде и маске на лице.

Мать девочки при этом сообщила точное место, где произошел инцидент, а также назвала полицейским номера автомобиля. Правоохранители проверяют информацию, которую сообщила женщина.

Видео: архив

Теги: ломоносов , педофилия , петербург , попытка изнасилования , попытка похищения , уголовное дело
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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