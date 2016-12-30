Пьяный пасынок зарезал своего отчима за подзатыльник в Тосненском районе

Молодой человек в ответ на замечание схватил нож и ударил родственника в бедренную артерию. От сильной кровопотери мужчина скончался на месте.

Накануне, 29 декабря, около восьми часов вечера молодой человек 23 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил своего 45-летнего отчима. Инцидент произошел в поселке Лисино-Корпус Тосненского района.

Как выяснилось, парень пришел домой, будучи подвыпившим Мужчина сделал ему несколько замечаний по поводу внешнего вида и дал подзатыльник, дабы проучить. Однако юноша схватил нож и ударил им в бедро отчиму. Видимо, случайно он попал в бедренную артерию. Когда пострадавший начал истекать кровью, молодой человек попытался ему помочь. Он также поспешил за помощью к соседям, но они ему не открыли дверь. Когда все-таки скорая приехала, было уже поздно. Медики констатировали смерть от большой кровопотери.

В данный момент возбуждено уголовное дело. Выясняют детали случившегося, опрашивают свидетелей. Подозреваемого задержали. Осмотрено место происшествия, изъят ряд улик.

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