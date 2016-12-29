В Липецке пенсионерка закопала труп сожителя в огороде

В огороде 70 летней пенсионерки в Липецкой области нашли полуразложившийся труп

Данное происшествие взбудоражило жителей села Доброе Липецкой области.

Когда по райцентру поползли массивные слухи, что у жительницы села в огороде закопан труп, сотрудники полиции приехали по указанному адресу с лопатами. В ходе раскопок был обнаружен полуразложившийся труп мужчины. Личность установить по останкам не представлялось возможным.

Под действием неопровержимых улик пенсионерка призналась, что это она закопала труп своего бывшего сожителя, умершего 3 мая 2016 года. По словам женщины, они жили с мужчиной последние годы вместе. Мужчина не имел регистрации и сильно болел. Когда мужчина скончался, женщина, не имея средств на похороны, решила похоронить его сама в своем огороде. 70 летняя пенсионерка своими силами вырыла могилу и закопала труп сожителя.

По факту данного инцидента следственный комитет по Липецкой области начал доследственную проверку. Назначена судебно - медицинская экспертиза с целью установления причин смерти мужчины и его личности. Выяснить, не была ли смерть криминальной.

Видео: YouTube/SuperAnDv