В Ленсоветовском братская могила уходит под воду из-за осадков

Жители поселка Ленсоветовский жалуются на воду, которая затапливает дома. Появились фото и видео братской могилы солдат, которой также угрожает вода.

Поселок Ленсоветовский Пушкинского района жалуется на поступление воды к порогам домов. Разлившаяся река Кузьминка затопила дачные участки с постройками. Под воой не менее десятка домиков.

Кроме того, вода подступает и к братской могиле времен Великой Отечественной войны. Хотя паводок еще не добрался до могильных плит, но уже со всех сторон обступила памятник Второй мировой войны.

Жители поселка жалуются, что вода уже подступает к жилым домам.

- Плотина находится в собственности компании „Южные ворота“, а они за ней не следят. У плотины сломан затвор и нет возможности спустить воду. Талые воды (снег из поселка вывозить не считают нужным) и осадки сделали свое дело. Мы вызывали МЧС, обещали помочь, - написала местная жительница.

Фото и видео: Вконтатке / ДТП и ЧП Санкт-Петербург