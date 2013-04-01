Молодого жителя Ленобласти задержали за разврат со школьницей

22-летнего парня подозревают в отношениях интимного характера с 13-летней девочкой. Подробностей не известно.

В Волховском районе Ленобласти поймали молодого человека. Которого подозревают в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней. По данным ГУ МВД по городу и области, 22-летний мужчина развратничал с 13-летенй девочкой. Преступление произошло еще в июне 2015 года, а предполагаемого злоумышленника задержали только сейчас.

Теперь молодому извращенцу придется отвечать перед законом за интимные отношения с несовершеннолетней. При этом отмечается, что пострадавшей нет еще и 16 лет. Сейчас развратника поместили под стражу. В случаи, если его вину подтвердят, молодой человек может отправиться в тюрьму на срок до четырех лет.

Накануне стало известно, что в Петербурге извращенец-рецидивист жестоко насиловал собственного сына. Подозреваемого изобличили в преступлении через интернет. Чтобы предъявить ему обвинение, отца-извращенца этапируют из Воронежа. Там мужчина отбывает срок за несколько изнасилований.