В Ленобласти задержан мужчина, избивший и бросивший своего сына на улице

Мужчину обвинили в жестоком избиении ребенка и оставлении его в опасности

В воскресенье, 9 июля 2017 года, в поселке Романовка Всеволожского района на улице прохожие нашли двухлетнего сильно избитого мальчика. С черепно-мозговой травмой он был госпитализирован.

Полицейские в ходе проверки этого случая задержали 36-летнего неработающего мужчину, отца этого мальчика. Выяснилось, что вечером 9 июля, находясь с сыном на улице, избил его руками и скрылся с места происшествия, оставив ребенка в одиночестве.

Подозреваемый в избиении несовершеннолетнего задержан на основании ст.91 УПК РФ, против него возбуждено уголовное дело.

Видео: архив