В Ленобласти задержали насильника третьеклассницы-гимназистки

55-летнего электрика подозревают в насильственных действиях сексуального характера по отношению к ребенку

В Кировском районе Ленобласти мужчина обратился в полицию с рассказом о том, что некий мужчина пытался изнасиловать его маленькую дочь. Произошло это 9 июля в городе Мга. 44-летний отец ребенка рассказал, что инцидент произошел около семи часов утра в парадной одного из домов по Рябиновой улице.

Некий малознакомый заявителю мужчина по имени Александр приставал к десятилетней девочке, ученице третьего класса одной из петербургских гимназий.

Полицейские разыскали подозреваемого в педофилии вечером того же дня, в воскресенье, 9 июля 2017 года. Предполагаемым извращенцем оказался 55-летний электрик.

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