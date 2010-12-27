В Ленобласти угнали "Ленд Крузер", помог в этом обычный трос

В Ленобласти угнали автомобиль и преступникам удалось скрыться.

Хозяин машины припорковал авто возле жилого дома в поселке Сертолово Всеволожского района Ленинградской области. С помощью камер видеонаблюдения установлено, что в угоне машины учавствовали три автомобиля с поддельными государственными номерами.

Преступники разбили стекло в машину и проникнув в нее активировали свой подавитель сигналов GSM и включили зажигание. Затем отогнали ее на 3 км и начали искать систему безопасности в машине.

Несмотря на включенуую глушилку, поисковые системы компании успели отправить сигнал о вскрытии машины, благодаря чему удалось быстро найти автомобиль. В момент нахождения "Ленд Крузера" угонщикам удалось скрыться.

Такой метод угона используют профессиональные угонщики.