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В Ленобласти трех подростков отправили в колонию на 4 года за избиение фермера
Сегодня, 16:44
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Shdaria
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В Ленобласти трех подростков отправили в колонию на 4 года за избиение фермера

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Трех подростков с деревни Зимитицы приговорили к 4 годам воспитательной колонии за жестокое избиение фермера.

 В Ленобласти 3-м подросткам вынесен приговор к 4 годам воспитательной колонии за жестокое избиение фермера. 

Известно, что подростки набросились на мужчину с битой и черенком от лопаты, затем угнали автомобиль. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Преступление молодые люди совершили 13 декабря 2016 года на территории фермы "Труд" в деревне Зимитицы Волосовского района Ленобласти. Оказывается, ранее молодые люди уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. 

Мужчина попал в больницу с переломами, а молодых людей задержали сотрудники уголовного розыска Волосовского ОМВД. 

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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