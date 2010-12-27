В Ленобласти трех подростков отправили в колонию на 4 года за избиение фермера

Трех подростков с деревни Зимитицы приговорили к 4 годам воспитательной колонии за жестокое избиение фермера.

В Ленобласти 3-м подросткам вынесен приговор к 4 годам воспитательной колонии за жестокое избиение фермера.

Известно, что подростки набросились на мужчину с битой и черенком от лопаты, затем угнали автомобиль. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Преступление молодые люди совершили 13 декабря 2016 года на территории фермы "Труд" в деревне Зимитицы Волосовского района Ленобласти. Оказывается, ранее молодые люди уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Мужчина попал в больницу с переломами, а молодых людей задержали сотрудники уголовного розыска Волосовского ОМВД.