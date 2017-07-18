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В Ленобласти семиклассник изнасиловал четвероклассника

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Подросток принудил мальчика к сексу, угрожая ножом

В Волховском районе Ленобласти школьника подозревают в совершении отвратительного и дикого преступления. По версии следствия, 15-летний семиклассник мог изнасиловать двенадцатилетнего мальчика, угрожая ему физической расправой. 

Заявление об изнасиловании ребенка принесла в полицию 50-летняя женщина. Она рассказала, что в понедельник, 17 июля 2017 года, около половины девятого часа вечера ее сынв-школьника изнасиловал старший подросток. 

Произошло это в дачном доме, в котором живет подросток. Юноша принудил к сексу знакомого, угрожая ему ножом. 

Малолетний насильник задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Проверку проводит Следственный комитет.

Видео: архив

Теги: волховский район , изнасилование , изнасилование мальчика-подростка , изнасилование подростка , ленобласть , петербург
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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