В Ленобласти семиклассник изнасиловал четвероклассника

Подросток принудил мальчика к сексу, угрожая ножом

В Волховском районе Ленобласти школьника подозревают в совершении отвратительного и дикого преступления. По версии следствия, 15-летний семиклассник мог изнасиловать двенадцатилетнего мальчика, угрожая ему физической расправой.

Заявление об изнасиловании ребенка принесла в полицию 50-летняя женщина. Она рассказала, что в понедельник, 17 июля 2017 года, около половины девятого часа вечера ее сынв-школьника изнасиловал старший подросток.

Произошло это в дачном доме, в котором живет подросток. Юноша принудил к сексу знакомого, угрожая ему ножом.

Малолетний насильник задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Проверку проводит Следственный комитет.

Видео: архив