Ребенок провалился под лед и погиб на глазах родственников

Беда случилась на даче в Кингисеппском районе

Трагически закончилась прогулка шестилетнего мальчика по непрочному декабрьскому льду. Как стало известно, накануне в Кингисеппском районе шестилетний ребенок гулял под присмотром родтвенников. На их глазах он и провалился под лед.

Семья ребенка бросилась его спасать. Мальчика спустя какое-то время достали из-подо льда, мокрого, нахлебавшегося ледяной воды. Немедленно вызвали экипаж скорой помощи. Медики начали проводить реанимационные мероприятия, однако, к несчастью, спасти мальчика не удалось. Шестилетний ребенок скончался.

Как сообщается, происшествием заинтересовался Следственный комитет. Его сотрудникам предстоит проверить все обстоятельства произошедшего и сделать выводы о причинах трагической смерти маленького мальчика.

Видео: архив instagram